Europa League Leverkusen kämpft um Einzug in drittes Europacup-Finale Stand: 18.05.2023 03:49 Uhr

Das Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom hat Bayer Leverkusen mit 0:1 verloren. Dennoch ist die Werkself optimistisch und hofft weiter auf das Endspiel.

Bayer Leverkusen kann zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte in ein Europacup-Finale einziehen. Allerdings muss die Werkself im Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen die AS Rom am Donnerstag (21 Uhr/RTL) einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen.

Leverkusen hat 1988 den UEFA-Cup gewonnen, 2002 erreichte Bayer das Endspiel der Champions League, verlor aber mit 1:2 gegen Real Madrid. Sollte die Werkself die Europa League gewinnen, würde sie sich auf diesem Wege für die Champions League qualifizieren. Über die Liga ist für den Tabellensiebten selbst die Qualifikation für die Europa League in der kommenden Saison fraglich. Die 30 210 Tickets für das Spiel waren nach 90 Minuten vergriffen.