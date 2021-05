Letzte Müller-Sichtung: Löw bei Bayern-Spiel in Freiburg

Damit verschafft sich der Bundestrainer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine finale Möglichkeit zur Begutachtung von Rückkehrkandidat Thomas Müller.

Am kommenden Mittwoch (12.30 Uhr) wird Löw seine 26 Spieler für die Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer benennen. Zuletzt hatten sich die Anzeichen für ein Comeback von Bayern-Profi Müller im DFB-Trikot nach mehr als zwei Jahren verdichtet. Löw hatte den 100-fachen Nationalspieler im März 2019 gemeinsam mit Mats Hummels und Jérôme Boateng aus dem DFB-Team aussortiert.

Am Donnerstagabend hatte sich Löw im ARD-Interview in der Halbzeitpause des Pokalendspiels zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig (4:1) nicht zu einer Aussage drängen lassen. "Telefonieren tue ich eigentlich ständig im Moment, das hilft schon, mit allen möglichen Leuten", sagte der 61-Jährige. Die "Bild"-Zeitung hatte zuletzt berichtet, Löw solle Müller (31) am Telefon signalisiert haben, ihn in die Nationalmannschaft zurückholen zu wollen.

"Alles, was möglich war, haben wir überprüft und nochmals analysiert", sagte Löw. Auch Hummels und dessen seit Oktober 2019 nicht mehr berücksichtigter BVB-Kollege Marco Reus hoffen noch auf eine EM-Nominierung.

dpa | Stand: 14.05.2021, 11:24