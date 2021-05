Corona-Geimpfte und -Genesene

Lettland erlaubt Zuschauer bei Eishockey-WM

Bei der Eishockey-WM in Lettland werden nun doch noch Zuschauer zugelassen. Die Regierung in Riga entschied, dass Corona-Geimpfte und -Genesene vom 1. Juni an persönlich bei den WM-Spielen dabei sein dürfen.