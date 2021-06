Leipzigs Dani Olmo mit Spanien auch zu Olympia

Neben Olmo werden auch Keeper Unai Simón sowie Eric García, Pau Torres, Pedri und Mikel Oyarzabal kaum Zeit zum Verschnaufen haben.

Diese sechs Spieler gehören auch zum Europameisterschafts-Team der Spanier, das am Freitag im Viertelfinale in München gegen Italien spielt. Anders als Luis Enrique berief sein Kollege de la Fuente in Daniel Ceballos und Marco Asensio auch zwei Profis von Real Madrid. Die Vorbereitung soll an diesem Mittwoch beginnen - freilich ohne die EM-Teilnehmer.

dpa | Stand: 29.06.2021, 12:20