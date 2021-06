Transfers

Leipzig verpflichtet Mittelfeldspieler Clark aus New York

RB Leipzig hat vom Partnerverein New York Red Bulls den Mittelfeldspieler Caden Clark verpflichtet. Das teilte der Club mit. Der erst 18-Jährige erhält bei den Sachsen einen Vertrag bis 30. Juni 2024, wird vorerst aber weiterhin in der Major League Soccer für die New Yorker auflaufen.