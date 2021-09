Leipzig-Kapitän Gulacsi sieht Fans gegen Brügge als Faktor

"Diese Saison hat gezeigt, dass die Fans wieder eine große Rolle spielen. Man spürt die Energie im Stadion. In der Champions League ist das nochmal eine Stufe höher", sagte der ungarische Nationaltorwart am Montag. Leipzig darf am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Brügge 23.500 Zuschauer in das Stadion lassen.

Das bisher letzte Heimspiel in der Königsklasse war das Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur im März 2020. Damals besiegte RB den Londoner Club mühelos mit 3:0 und zog ins Viertelfinale ein. Nach der Corona-Pause gelang der Mannschaft sogar der Vorstoß ins Halbfinale, wo man klar an Paris Saint-Germain scheiterte.

dpa | Stand: 27.09.2021, 17:34