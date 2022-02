Leipzig hofft auf UEFA-Entscheidung zum Spartak-Spiel

Der Verein twitterte, dass er sich derzeit in intensiven Gesprächen mit dem europäischen Fußball-Dachverband anlässlich der Vorgehensweise mit der Achtelfinal-Ansetzung befinde. Man gehe von einer zeitnahen Entscheidung des Verbandes aus, hieß es in der RB-Mitteilung.

Die Sachsen waren am Freitag gegen Spartak Moskau ausgelost worden. Nach derzeitigem Stand haben die Leipziger am 10. März Heimrecht, das Rückspiel soll am 17. März auf neutralem Boden ausgetragen werden. Nach dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine mehren sich aber die Stimmen, die einen Boykott des russischen Sports fordern.



Quelle: dpa