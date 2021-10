Hörmann-Nachfolger gesucht

Landessportbund-Chef Klett will DOSB-Präsident werden

Stefan Klett will nach Informationen der Sportschau DOSB-Chef werden. Demnach kündigte Klett am Mittwoch in einem Schreiben an die Mitgliedsorganisationen des Landessportbundes (LSB) an, dass er als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) kandidieren wolle.