NBA Lakers weiter auf Kurs: Sieg gegen New Orleans Pelicans Stand: 15.03.2023 05:03 Uhr

Ohne ihren verletzten Superstar LeBron James kommen die Lakers ihrem Ziel der Playoff-Teilnahme näher. Weniger gut lief der Abend für die Wagner-Brüder.

Die Los Angeles Lakers haben das wichtige Auswärtsspiel gegen die New Orleans Pelicans gewonnen und ihre Position im Kampf um die Playoffs in der US-Basketballliga NBA weiter verbessert.

Durch das 123:108 am Dienstagabend (Ortszeit) distanzierten die auf Rang neun stehenden Lakers um Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder den direkten Verfolger aus New Orleans und zogen mit nun 34 Siegen und 35 Niederlagen mit den Dallas Mavericks gleich. Die Texaner stehen auf Rang acht, beide Teams treffen am Freitag in Los Angeles aufeinander.

Lakers punkten auch ohne Superstar LeBron James

Die Lakers spielten ohne den noch immer verletzt fehlenden Superstar LeBron James eine herausragende erste Halbzeit und stellten mit 15 verwandelten Dreiern einen internen Rekord auf. Kurz nach der Pause betrug der Vorsprung sogar 40 Punkte. Los Angeles ließ in der Folge nach, hatte aber durchgehend mindestens 14 Zähler Vorsprung. Bester Werfer war Anthony Davis mit 35 Punkten, Malik Beasley traf sieben Dreier und kam auf 24 Punkte. Schröder hatte keinen überzeugenden Abend und blieb bei 3 Punkten, 3 Vorlagen und 2 Rebounds.

Mit 11 Punkten für Franz Wagner und 12 Zählern für Moritz Wagner war auch die Ausbeute der Berliner Brüder niedriger als schon oft in dieser Saison - noch ärgerlicher aber war aus Sicht der Orlando Magic die 114:132-Pleite bei den San Antonio Spurs. Die Niederlage gegen die zu den schlechtesten Teams der Liga zählenden Texaner war ein unerwarteter Dämpfer für die Hoffnungen, es über die Play-Ins noch in die Playoffs zu schaffen.

Keine Hilfe war in diesem Zusammenhang auch der 125:110-Sieg der Portland Trail Blazers gegen die Denver Nuggets. Die Nuggets, noch immer Nummer eins der Western Conference, verloren damit bereits ihr viertes Spiel in Serie. Portland steht in der Eastern Conference auf Rang neun, die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn spielen die beiden letzten Tickets für die Playoffs aus.