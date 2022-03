Lakers-Probleme: Elfte Auswärtsniederlage in Serie

Es war bereits die 16. Niederlage in den vergangenen 21 Spielen. Die Mannschaft hat nach der elften Auswärtsniederlage in Serie nur noch einen knappen Vorsprung auf Rang zehn. Ab Rang elf gibt es auch über die Qualifikation keine Chance mehr auf die Playoffs.

Zum dritten Mal in Serie lag das Glamour-Team der Liga zudem mit mehr als 25 Punkten in Rückstand - das gab es für eine Mannschaft mit James im Kader noch nie in der NBA. "Meine Geduld wird mehr als in den Jahren zuvor auf die Probe gestellt, einfach wegen der Art, wie wir spielen", sagte James.