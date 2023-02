NBA Lakers feiern Comeback-Sieg gegen Mavericks Stand: 27.02.2023 03:45 Uhr

Nach einem 27-Punkte-Rückstand haben die Los Angeles Lakers in der NBA einen Sieg gegen die Dallas Mavericks gefeiert. Das Team von Basketballstar LeBron James gewann am Sonntag (Ortszeit) in Dallas mit 111:108. Bester Werfer bei den Lakers war Anthony Davis mit 30 Zählern, bei den Mavericks verbuchte Luka Doncic 26 Punkte. Der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder hatte mit 16 Punkten und acht Vorlagen ebenfalls seinen Anteil am Erfolg.

Die Gastgeber legten furios los. Der Slowene Doncic erzielte 14 Punkte im ersten Viertel - genauso viele wie James, Davis und Schröder zusammen. Doch so stark, wie die Mavericks angefangen hatten, ließen sie auch wieder nach. Zu viele Unachtsamkeiten des Teams aus Dallas und ein herausragender Jarred Vanderbilt führten schließlich zum Comeback der Lakers.

Die Mavericks sind nun Tabellen-Sechster, die Lakers Tabellen-Elfter im Westen. Für das Team aus Los Angeles geht es am Dienstag (Ortszeit) in Memphis gegen die Grizzlies weiter, die Mavericks erwarten ebenfalls am Dienstag (Ortszeit) die Indiana Pacers.