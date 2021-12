Bundesliga

Kuriose Klo-Szene beim Bayern-Sieg: Pavard muss mal

Bayern-Profi Benjamin Pavard hat beim Münchner Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg für eine kuriose Szene gesorgt. In der Allianz Arena lief die 83. Spielminute, als der Franzose nach einem Zuspiel an der Seitenlinie plötzlich in Richtung Katakomben rannte und kurzzeitig verschwand.