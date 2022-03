Kult-Coach Rehhagel auf dem Empire State Building

Dieser EM-Triumph sei allerdings nicht der schönste Moment seines Lebens gewesen, sagte der 83-Jährige der Deutschen Presse-Agentur auf dem New Yorker Empire State Building. "Der schönste Moment meines Lebens war, als ich meine Frau geheiratet habe, und ich gehe jetzt mit meiner Ehe auf die 60 Jahre zu - das war eine Freundschaft und Liebe für immer." Mit Ehefrau Beate ist Rehhagel seit 1963 verheiratet.

Auf dem Empire State Building stimmte Rehhagel auch kurz den Frank-Sinatra-Klassiker "New York, New York" an. Er sei schon häufiger in der Metropole gewesen, sagte der Ex-Trainer. "Ich hatte auch einen Freund, der auch hier verheiratet war, und der hatte hier auch eine Kneipe, und den hatten wir besucht." Die Aussichtsplattform in rund 350 Meter Höhe über dem Panorama von New York verursache bei ihm keine Höhenangst. "Nein, ich habe so viel erlebt in meinem Leben, Angst kenne ich nicht."

Den Trainer-Routinier, der unter anderem in der Bundesliga mit Werder Bremen und mit dem damaligen Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern den Meistertitel holte, zieht es nicht zurück in den Profi-Sport. "Ich bin um die Welt gereist ein paar Mal, aber mit dem Sport war das nicht so wie jetzt, dass wir uns da so lange aufhalten konnten", sagte Rehhagel. "Jetzt, nachdem die Karriere beendet ist, habe ich natürlich Zeit, mir die schönen Dinge des Lebens anzuschauen", betonte der 83-Jährige. Außerdem genieße er es, sich zu Hause um seine Freunde kümmern zu können.

Quelle: dpa