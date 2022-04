Arminia Bielefeld

Kostmann nimmt Team in die Pflicht - Zukunft mit Henke?

Stand: 22.04.2022, 11:34 Uhr

Mit Zuversicht, einem Routinier an der Seite und einem Appell an die Mannschaft will Marco Kostmann bei Arminia Bielefeld die Trendwende im Abstiegskampf schaffen.