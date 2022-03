Tennis

Kohlschreiber in Indian Wells ausgeschieden - Otte weiter

Stand: 11.03.2022, 22:21 Uhr

Philipp Kohlschreiber ist beim Masters in Indian Wells als erster der deutschen Tennis-Profis ausgeschieden. Der 38 Jahre alte Augsburger unterlag Emil Ruusuvuori aus Finnland am Freitag in der ersten Runde 3:6, 3:6.