Kohfeldt: Nächstes Jahr wird es in Summe etwas anders werden

"Ich wünsche mir, dass wir nachmittags nach Hause gehen nach einer insgesamt nicht zufriedenstellenden Saison und uns würdig von den Zuschauern verabschieden", sagte Kohfeldt mit Blick auf die letzte Partie der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr). Nach einer verkorksten Saison kündigte der 39-Jährige an: "Nächstes Jahr wird es in Summe etwas anders werden." Vor zwei Wochen hatte sich der VfL den Klassenerhalt gesichert.

Trotz des 2:2 des Rekordmeisters am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Abstiegskandidat VfB Stuttgart warnte Kohfeldt vor der "besten deutschen Mannschaft", die eine "unglaubliche offensive Dominanz" habe. Er sehe aber auch den ein oder anderen Ansatzpunkt für Chancen.

Felix Nmecha fällt wegen einer Behandlung am Knie aus. Koen Casteels, Jerome Roussillon und Sebastiaan Bornauw werden am Samstag wieder zur Verfügung stehen, während John Anthony Brooks und Dodi Lukebakio verabschiedet werden.

Quelle: dpa