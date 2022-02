Kohfeldt freut sich auf "volles Haus"

Am Samstag dürfen beim Wolfsburger Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim wieder 10.000 Fans dabei sein. Bund und Länder beschlossen zudem, dass ab dem 4. März bis zu 25.000 Besucher und ab dem 20. März wieder volle Stadien erlaubt sind.

"Ganz ehrlich: Das ist das, weshalb man es macht", sagte Kohfeldt. "In ein Stadion einzulaufen, volles Haus oder so viele Zuschauer wie möglich zu haben: Diese Stimmung ist etwas ganz Besonderes. Es gab mal eine Werbung: "Das kann man nicht kaufen!" So ist das. Das macht etwas mit uns. Wir freuen uns sehr darauf."

Quelle: dpa