Koepfer will mehrere Runden bei French Open überstehen

"Es kommt natürlich immer auf die Auslosung drauf an, aber ich kann eigentlich mit allen mitspielen. Wenn ich körperlich fit bin, ist auf jeden Fall etwas drin. Die dritte oder vierte Runde ist das Ziel", sagte Koepfer.

Allerdings hatte der 27 Jahre alte Linkshänder, der in Florida lebt, zuletzt ein kleines Problem. In einem Interview von "Münchner Merkur" und "tz" berichtete Koepfer von einer Reizung in der Kniekehle, betonte aber: "Nichts Dramatisches." Koepfer hatte sich deswegen in München behandeln lassen.

Der durch seine überraschende Achtelfinal-Teilnahme bei den US Open 2019 auch in Deutschland bekannter gewordene Koepfer hat durch Siege gegen gute Spieler in den vergangenen Wochen Selbstvertrauen geschöpft. Er unterstrich: "Daher fahre ich mit einem guten Gefühl nach Paris." Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt an diesem Sonntag auf den Sandplätzen des Stade Roland Garros.

dpa | Stand: 26.05.2021, 12:49