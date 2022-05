Champions League

Klopp vor Finale: Revanche nicht als Hauptmotivation

Stand: 25.05.2022, 13:17 Uhr

Trainer Jürgen Klopp will beim Champions-League-Finale am Samstag in Paris mit dem FC Liverpool gegen Real Madrid zwar Wiedergutmachung für das verlorene Endspiel 2018, als Hauptantrieb wäre dies für ihn aber kontraproduktiv.