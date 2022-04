Klopp traut Nationalmannschaft bei WM in Katar "alles" zu

"Wie Hansi Flick es darstellt, ist echt cool. Sie haben eine gute Gruppe mit guter Altersstruktur. Das sieht interessant aus", sagte Klopp der "Sport Bild". Die Auslosung mit den Gruppengegnern Spanien, Japan und dem Sieger des Duells Costa Rica und Neuseeland sei kein Glückslos, aber machbar. "In so ein Turnier muss man sich ja reinfinden, reinbeißen und reinkämpfen. Wenn sie das hinbekommen, dann geht natürlich was", sagte Klopp. "Es gibt ja auch andere große Favoriten im Moment, die man vielleicht zuerst nennen würde. Aber das ist ja auch keine schlechte Situation."

Quelle: dpa