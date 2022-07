EM-Finale in Wembley Klopp sieht Englands Frauen leicht favorisiert Stand: 28.07.2022 22:50 Uhr

Trainer Jürgen Klopp sieht Englands Fußballerinnen im EM-Endspiel gegen Deutschland wegen des Heimvorteils als leicht favorisiert an.

"In einem ausverkauften Wembley-Stadion mit englischen Zuschauern wird das eine riesige Herausforderung für Deutschland", sagte Klopp, "aber Deutschland hat eine Chance."

In einer Presserunde vor dem englischen Supercup - dem sogenannten Community Shield - gegen Meister Manchester City fügte der Trainer von FA-Cup-Sieger FC Liverpool hinzu, er erwarte am Sonntag ein gutes Endspiel zwischen zwei intensiven Mannschaften. "So sehr wie ich England liebe - mein Herz wird bei der deutschen Mannschaft sein", betonte der 55 Jahre alte frühere Coach des FSV Mainz 05 und von Borussia Dortmund.

Vor dem 2:1-Halbfinalsieg gegen Frankreich hatte Klopp der Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in einer Videobotschaft viel Erfolg gewünscht.

Geradezu euphorisch äußerte sich Klopp über die gezeigte Qualität bei der EM. "Ich muss wirklich sagen, dass ich den Frauenfußball liebe. Die Qualität des Turniers ist Wahnsinn", sagte der Coach. Die EM sei Werbung für den Frauenfußball. Dieser sei bei der Entwicklung in den vergangenen Jahren explodiert, meinte Klopp. "Taktisch und technisch ist es ein unglaublich hohes Niveau. Die Intensität der Spiele - physisch ist es richtig, richtig gut, und ich liebe es, mir das anzuschauen."