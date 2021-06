Klopp reagiert auf Klassiker England-Deutschland mit Smiley

Als der K.o.-Klassiker kurz nach dem 2:2 der DFB-Auswahl gegen Ungarn feststand, schickte der deutsche Coach des FC Liverpool seinem Kapitän Jordan Henderson eine Textnachricht - offenbar ohne ein einziges Wort. "Kurz nach dem Abpfiff hat er mir einen Smiley geschickt", verriet der englische Nationalspieler im Trainingslager der Three Lions in Burton upon Trent. Wem der 54 Jahre alte Coach die Daumen drücken wird, verriet Henderson nicht.

dpa | Stand: 25.06.2021, 07:08