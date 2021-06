Klinsmann vergleicht DFB-Team mit Griechenland

"Die deutsche Mannschaft ist nicht der Top-Favorit. Aber Griechenland war 2004 von der Favoritenrolle viel weiter weg als Deutschland 2021 – und hat am Ende doch das Turnier gewonnen", sagte der frühere Nationalspieler im Interview den "Zeitungen der Funke Mediengruppe". Griechenland hatte als krasser Außenseiter unter dem deutschen Trainer Otto Rehhagel 2004 durch ein 1:0 gegen Gastgeber Portugal den Titel gewonnen.

Italien und die Türkei bestreiten heute in Rom das Eröffnungsspiel der EM. Die deutsche Mannschaft steigt am 15. Juni in München mit der Partie gegen Weltmeister Frankreich ins paneuropäische Turnier ein.

Für Klinsmann steht es außer Frage, dass die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Titelgewinn als Ziel haben muss. "Wohl wissend, dass dies nicht immer klappt. Aber man trainiert doch nicht zwei, drei Wochen für ein Turnier und sagt dann: Ich bin mit dem Halbfinale zufrieden", sagte der 56-Jährige.

dpa | Stand: 11.06.2021, 07:09