Kimmich: Spieler sollten bei Vertragsgesprächen dabei sein

"Bei der letzten Vertragsverlängerung war ich nicht zu 100 Prozent vom Gefühl überzeugt, das war dieses Mal anders", sagte Kimmich im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. Der 26-Jährige hatte jüngst seinen neuen Vertrag bis 2025 beim FC Bayern München selbst ausgehandelt. "Es ist schwierig zu sagen, jeder sollte das so machen. Ich kann jedem Spieler empfehlen, bei den Gesprächen dabei zu sein."

Mit Blick auf die großen Transfers im Weltfußball ist Kimmich "erstaunt", was die anderen Teams an Summen überweisen. "Gefühlt kaufen sie alle nur ein, ohne was abzugeben", sagte der Mittelfeldspieler, der die Zurückhaltung des FC Bayern verstehen kann. "Ich kann es nicht einschätzen, wie es finanziell um den Club steht. Generell betont der Club immer, dass wir trotz der Krise ganz gut dastehen. Trotzdem ist es vernünftig, dass wir die ganz extremen Dinge nicht mitgehen."

dpa | Stand: 29.08.2021, 07:54