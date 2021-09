Zukunft des Männerfußballs

Khedira, Matthäus und Klinsmann in FIFA-Expertengruppe

Die deutschen Ex-Weltmeister Sami Khedira, Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann gehören einer Gruppe an, die sich in dieser Woche in Doha mit der Zukunft des Männerfußballs beschäftigt.