Kerber scheitert in Berlin an Asarenka

Nach einem durchwachsenen ersten Satz, in dem Asarenka erst gegen Ende das entscheidende Break gelang, lag Kerber im zweiten Durchgang 5:3 vorn und schlug zum Satzgewinn auf. Allerdings zeigte sie keine Nervenstärke und verlor ihr Aufschlagspiel zu null. Danach gewann die Linkshänderin kein Spiel mehr. Zwar wehrte Kerber zunächst drei Matchbälle ab, aber im vierten Versuch holte sich Asarenka den Sieg.

Kerber setzt ihre Vorbereitung auf Wimbledon ab Montag in Bad Homburg fort, wo das zweite deutschen Rasen-Turnier für Damen Premiere feiert. Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 28. Juni in London. Dort holte Kerber 2018 den letzten ihrer bislang drei Grand-Slam-Titel.

dpa | Stand: 17.06.2021, 14:29