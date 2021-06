Keine russischen Fans: Tschertschessow findet es unfair

"Natürlich bedauern wir, dass unsere Fans nicht ins Stadion dürfen. Das ist irgendwie nicht fair", sagte der ehemalige Bundesliga-Torwart von Dynamo Dresden bei einer Pressekonferenz. "Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine globale Situation, die keine großen Fortschritte macht. Da können wir die Hilfe nicht verweigern. Die Fans werden uns im Fernsehen sehen, und unsere Aufgabe ist es, sie so glücklich wie möglich zu machen."

Wegen der Coronavirus-Pandemie erlaubt Dänemark Nicht-EU-Bürgern aktuell nur dann eine Einreise, wenn dafür ein wichtiger Grund vorliegt. Für die russischen Spieler und Trainer gilt das, für Zuschauer aber nicht. Der russische Verband hatte bereits vor der EM bei der UEFA zu intervenieren versucht, weil in Russland bereits 2500 Fans ein Ticket für dieses wichtige Spiel gekauft hatten. Dieser Vorstoß blieb aber erfolglos.

In Kopenhagen werden am Montag (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) 25.000 Zuschauer erwartet. Die Russen haben nach ihrem Sieg gegen Finnland die deutlich bessere Ausgangsposition als die noch punktlosen Dänen. Im Fall eines Sieges wären sie definitiv für das Achtelfinale qualifiziert. Ein Unentschieden garantiert ihnen mindestens den dritten Platz in dieser Gruppe.

dpa | Stand: 20.06.2021, 21:16