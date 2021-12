Kansas City Chiefs besiegen Chargers in der Verlängerung

Travis Kelce entschied die Partie mit seinem zweiten Touchdown in der Verlängerung und erzielte das 34:28 für die Gäste in einer spannenden Partie mit vielen Wendungen. "Was für ein Spiel. Das waren zwei Schwergewichte, die da aufeinander los gegangen sind", sagte Chiefs-Trainer Andy Reid und scherzte mit Blick auf sein enormes Übergewicht: "Wenn ich hüpfen könnte, wäre ich gehüpft."

Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes hatte drei Touchdown-Pässe und warf über 410 Yards bei einer Interception. Den direkten Vergleich mit Chargers-Quarterback Justin Herbert entschied er damit für sich. Der zuletzt überragend spielende Herbert kam auf zwei Touchdown-Pässe, 236 Yards und ebenfalls eine Interception. Bei noch drei ausstehenden Partien haben die Chiefs an der Spitze der AFC West nun zwei Siege Vorsprung auf die Chargers.

dpa | Stand: 17.12.2021, 07:37