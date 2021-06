Kane blendet Wechsel-Spekulationen bei EM aus

Der 27-Jährige will sich vor dem Achtelfinal-Kracher gegen Deutschland am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) auch keine Gedanken über einen möglichen Wechsel zu Manchester City machen. "Um ehrlich zu sein, denke ich nur an die Nationalmannschaft, wenn ich bei ihr bin", sagte der Kapitän der Three Lions. "Mein Bruder ist mein Berater. Aber ich habe in den letzten Wochen nur einmal mit ihm gesprochen. Da hat er gesagt: "Viel Glück, holt einen Sieg und bringt England ins Finale"."

City soll mehreren Medienberichten zufolge angeblich bereit sein, 100 Millionen Pfund (ca. 116 Millionen Euro) für den Torschützenkönig der Premier League zu bezahlen. Dass der wechselwillige Kane für die kolportierte Summe die Spurs verlässt, gilt als eher unwahrscheinlich. Tottenham-Boss Daniel Levy sollen 150 Millionen Pfund vorschweben. Allerdings hat Levy angekündigt, dass er seinen Star, dessen Vertrag noch bis zum Sommer 2024 läuft, von einem Verbleib bei den Spurs überzeugen will.

"Die Nebengeräusche stören mich nicht. Wenn ich hier bin, konzentriere ich mich auf die Jungs, versuche ihnen zu helfen und der Anführer zu sein", sagte Kane. "Damit habe ich genug zu tun." Kane ist bei der EM bislang noch ohne Treffer.

dpa | Stand: 26.06.2021, 10:29