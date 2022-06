Straßenrad-Meisterschaften Kämna erstmals deutscher Zeitfahrmeister Stand: 24.06.2022 18:39 Uhr

Lennard Kämna hat sich bei den deutschen Straßenrad-Meisterschaften erstmals den Sieg im Einzelzeitfahren der Männer gesichert.

Der 25 Jahre alte Bora-hansgrohe-Profi setzte sich auf dem anspruchsvollen 27,5 Kilometer langen Kurs mit Start und Ziel in Marsberg im Sauerland in einer Zeit von 35:31 Minuten mit 15 Sekunden Vorsprung auf Jannik Steimle durch. Dritter wurde Kämnas Teamkollege Nils Politt mit einem Rückstand von 24 Sekunden.

Nachfolger von Tony Martin

Kämna, der in diesem Jahr bereits eine Etappe beim Giro d'Italia gewann und 2020 eine bei der Tour de France, ist damit Nachfolger von Seriensieger Tony Martin. Der nach der letzten Saison zurückgetretene viermalige Weltmeister im Kampf gegen die Uhr sicherte sich seit 2010 insgesamt zehnmal den Titel.

Auch im Straßenrennen am Sonntag wird es einen neuen Titelträger geben, Vorjahressieger Maximilian Schachmann kann aufgrund einer Corona-Infektion nicht teilnehmen. Der Kurs führt über 189 anspruchsvolle Kilometer von Arnsberg-Neheim zum Kahlen Asten in 838 Metern Höhe. Auch dort zählt Kämna in Abwesenheit seines Teamkollegen Schachmann zu den Favoriten auf das Meistertrikot.