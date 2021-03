Katalonien-Rundfahrt: Kämna mit starkem Start ins Jahr

Auf der ersten Etappe der Katalonien-Rundfahrt war der 24 Jahre alte Bora-hansgrohe-Profi Teil einer Ausreißergruppe und musste sich erst im Zielsprint nach 178 Kilometern mit Start und Ziel in Calella seinen drei Ausreißerkollegen geschlagen geben. Der Däne Andreas Kron vom Team Lotto-Soudal holte sich den Etappensieg vor Luis Leon Sanchez aus Spanien und Remy Rochas aus Frankreich.

Kämna hofft aufs Zeitfahren

"Im Finale ist es nicht perfekt gelaufen. Vierter von vier ist natürlich schade", sagte Kämna. Wichtiger als Tagesrang vier ist für Kämna aber ohnehin das kleine Zeitpolster von 16 Sekunden, das er sich gemeinsam mit der Fluchtgruppe auf die Rivalen um den Gesamtsieg verschaffte.

Am Dienstag (23. März 2021) steht ein 18 Kilometer langes Einzelzeitfahren auf dem Programm. Dann könnte der starke Zeitfahrer Kämna auch die Gesamtführung bei der einwöchigen Rundfahrt, die am Sonntag in Barcelona endet, übernehmen.

dpa | Stand: 22.03.2021, 17:23