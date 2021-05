Serie A: Juventus schlägt Inter und hofft auf die Champions League

Juventus gewann am Samstag (15.05.2021) am voreltzten Spieltag gegen Inter 3:2 (2:1) und zog mit nun 75 Punkten in der Tabelle am SSC Neapel (73) vorbei auf Platz vier der Serie A. Neapel spielt allerdings am Sonntag (12:30 Uhr) noch beim AC Florenz.

Am letzten Spieltag Sonntag kommender Woche spielt Juventus beim FC Bologna, Neapel trifft auf Hellas Verona - beides Gegner aus dem Tabellenmittelfeld.