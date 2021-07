Italiener Spinazzola nach Achillessehnenriss operiert

"Eingriff perfekt gelungen", schrieb der 28 Jahre alte Linksverteidiger auf Instagram zu einem Foto, das ihn mit erhobenem Daumen im Krankenbett zeigt.

Er bedankte sich für die vielen guten Wünsche nach seiner schweren Verletzung aus dem EM-Viertelfinale gegen Belgien (2:1). "Der Countdown hat begonnen, wir sehen uns bald", schrieb Spinazzola.

Abwehrspieler Leonardo Bonucci kündigte an, dass die Mannschaft im EM-Halbfinale gegen Spanien am Dienstag (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in London auch für ihren verletzten Teamkollegen spielen werde. "Wir wollen ihm das Finale widmen", sagte Bonucci. "Er gibt uns diese Energie und auch die Kraft, auch heute nach der OP."

dpa | Stand: 05.07.2021, 17:18