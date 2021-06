Islanders drehen Rückstand und erzwingen Spiel sieben

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat einen 2:0-Vorsprung gegen die New York Islanders noch aus der Hand gegeben und muss in einem Spiel sieben um den erneuten Einzug in die Stanley-Cup-Finals kämpfen.

Anthony Beauvillier fing in der Verlängerung einen Querpass ab und traf zum 3:2 für die Islanders, die damit das Entscheidungsspiel in der Nacht zum Samstag erzwangen. Jordan Eberle und Scott Mayfield hatten zuvor die Treffer von Brayden Point und Anthony Cirelli ausgeglichen. Für Point war es das 13. Tor in den diesjährigen Playoffs, er hat nun in jedem der vergangenen neun Eishockey-Spiele getroffen.

dpa | Stand: 24.06.2021, 05:56