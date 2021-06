Sommerspiele in Tokio

IOC nominiert 29 Athleten für Olympia-Flüchtlingsteam

Sieben jetzt in Deutschland lebende Flüchtlinge sind vom IOC für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert worden. Insgesamt berief das Internationale Olympische Komitee 29 Athletinnen und Athleten ins Flüchtlingsteam für die Sommerspiele in Japan.