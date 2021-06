Turnier 2018 in Russland

Infantino bei Putin: Gespräch über Auswirkungen der WM

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin getroffen und mit diesem in Moskau unter anderem über die Auswirkungen der WM 2018 in Russland auf den Fußball und dessen Stellenwert in der Gesellschaft gesprochen.