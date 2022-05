2. Liga

Huub Stevens: Richtig, dass Büskens wieder Co-Trainer wird

Stand: 18.05.2022, 08:13 Uhr

Schalkes früherer Erfolgscoach Huub Stevens findet es gut, dass Aufstiegstrainer Mike Büskens trotz der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga in Zukunft wieder als Assistent arbeiten will.