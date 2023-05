Giro d'Italia Hund auf der Straße: Weltmeister Evenepoel stürzt bei Giro Stand: 10.05.2023 14:52 Uhr

Radprofi Remco Evenepoel ist auf der fünften Etappe des 106. Giro d'Italia wegen eines Hundes auf der Straße gestürzt.

Auf regennasser Fahrbahn fiel der Belgier zu Beginn der 171 Kilometer langen Strecke zwischen Atripalda und Salerno am Mittwoch zu Boden, blieb unverletzt und konnte das Rennen nach einem kurzen Aufenthalt am Straßenrand fortsetzen. In die Fernsehkameras zeigte der Jungstar und Weltmeister anschließend mit einem Daumen nach oben, dass es für ihn weiterging.

Der Favorit auf den Gesamtsieg hatte nach seinem Erfolg beim Auftaktzeitfahren die Gesamtführung bis Dienstag erfolgreich verteidigt. Nach der vierten Etappe löste ihn der Norweger Andreas Leknessund allerdings ab und übernahm das Rosa Trikot.