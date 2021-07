Hülkenberg sieht nur noch 2022 Chance auf ein Stammcockpit

Hülkenberg ist seit sechs Jahren mit seiner Frau Egle zusammen. Es sei "ein guter Lebensabschnitt für diesen nächsten gemeinsamen Schritt. Das hat einfach gepasst", sagte er. Die Gespräche über einen Namen würden derzeit laufen.

Hülkenberg ist in dieser Saison fester Ersatzmann bei Sebastian Vettels Aston-Martin-Team. Nach zwei Jahren ohne Stammcockpit seit seinem Aus bei Renault hofft er noch immer auf ein fixes Engagement in der Formel 1 für 2022. "Ich denke, das kann sich jeder selber ausrechnen, wo was gehen könnte und ich mache mir auch keine Illusionen, dass bei den Top-Teams die Tür für mich zu ist", sagte der Rheinländer. "Wenn es jetzt nicht klappt, dann ist das Kapitel Formel 1 für mich abgeschlossen."

dpa | Stand: 18.07.2021, 09:46