2. Liga

HSV-Zugang Glatzel mit Corona infiziert

Fußball-Zweitligist Hamburger SV meldet einen neuen Corona-Fall. Zugang Robert Glatzel hat sich mit dem Virus infiziert, teilte der Verein am Freitag mit. Das ergab die Auswertung eines Tests am Vortag. Der Angreifer befindet sich in häuslicher Quarantäne.