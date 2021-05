Horne holt EM-Titel - Messerschmidt verpasst Olympia-Ticket

Der 32-Jährige aus Kaiserslautern gewann in der Gewichtsklasse über 84 Kilogramm die Neuauflage des Finals von 2019 gegen den Serben Slobodan Bitevic. Bereits mit dem Einzug in den Endkampf hatte sich der Weltmeister von 2018 zudem für die Olympischen Spiele qualifiziert.

Jana Messerschmidt verpasste das Ticket nach Tokio bei den Titelkämpfen in Kroatien indes knapp. Die 30-Jährige hätte das Finale der Klasse bis 55 Kilogramm dafür gewinnen müssen, unterlag aber der Russin Anna Tschernischewa. Die letzte Chance, noch zu den Spielen nach Japan zu kommen, bietet sich nun beim Qualifikationsturnier in Paris vom 11. bis 13. Juni. Auch Noah Bitsch, der in Porec EM-Bronze in der Klasse bis 75 Kilogramm holte, kämpft dort dann noch um ein Olympia-Ticket.

dpa | Stand: 22.05.2021, 15:22