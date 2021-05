Hoffenheims Baumgartner fällt für Rest der Saison aus

Der österreichische Nationalspieler hat sich im Training eine Verletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen, wie die Kraichgauer am Donnerstag bekanntgaben. In den Partien bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und gegen Hertha BSC eine Woche später steht der 21-Jährige damit nicht zur Verfügung.

Baumgartner sei aber zuversichtlich, an der Europameisterschaft im Sommer teilnehmen zu können, schrieb die TSG. Die Hoffenheimer haben den Ligaverbleib seit dem vergangenen Wochenende sicher.

dpa | Stand: 13.05.2021, 14:06