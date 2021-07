Hoffenheim und Fürth mit Unentschieden im Testspiel

Die Tore für Hoffenheim in der insgesamt 105 Minuten langen Partie in Rottach-Egern am Tegernsee erzielten Jacob Bruun Larsen (41. Minute) und Georginio Rutter (87.). Branimir Hrgota (2.) und Havard Nielsen (37.) hatten die Kleeblätter mit 2:0 in Führung geschossen.

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) eröffnet Hoffenheim in der ProZero Arena in Sinsheim gegen den französischen Erstligisten Stade Reims seine neue Saison. Nicht mehr dabei ist dann Alfons Amade. Wie der Verein mitteilte, wechselt der 21 Jahre alte Defensivspieler mit sofortiger Wirkung zum belgischen Erstligisten KV Ostende.

dpa | Stand: 24.07.2021, 17:27