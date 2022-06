Pro League Hockey-Damen feiern ungefährdeten Sieg gegen China Stand: 26.06.2022 15:41 Uhr

Die deutschen Hockey-Damen haben ihre Pro-League-Saison erfolgreich abgeschlossen. Im niederländischen s-Hertogenbosch feierte die Auswahl von Bundestrainer Valentin Altenburg einen ungefährdeten 4:0 (3:0)-Sieg gegen China.

Die überragende Pia Maertens (3 Treffer) und Cecile Pieper (1) erzielten die Tore für die DHB-Auswahl, die in der Tabelle der Serie des Weltverbandes FIH auf den sechsten Platz vorrückte. Am Samstag hatte die deutsche U21 an gleicher Stelle das erste Duell mit den Chinesinnen bestritten und diese Begegnung 0:3 (0:2) verloren.