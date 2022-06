Bahnrad-DM Hinze und Dörnbach sichern sich die Titel im Zeitfahren Stand: 17.06.2022 18:00 Uhr

Emma Hinze und Maximilian Dörnbach vom RSC Cottbus haben sich bei den deutschen Meisterschaften im Bahnradsport in Kaarst-Büttgen die Titel im Zeitfahren gesichert.

Hinze war über 500 Meter in 33,519 Sekunden schneller als Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich (34,015). Hinzes Vereins- und Trainingskollegin haderte allerdings mit einem zu niedrigen Luftdruck am Zeitfahrrad. "Ich bin drei Jahre nicht mehr diese Disziplin gefahren, aber mein Trainer meinte, wenn ich anfahren kann, kann ich auch die zweite Runde überstehen", sagte Hinze nach ihrem Sieg. Platz drei ging an Pauline Grabosch (Theed Project Cycling/34,234).

Das 1000-Meter-Zeitfahren der Männer gewann Dörnbach. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich auf dieser Bahn persönliche Bestzeit fahre, darum bin ich super zufrieden", sagte der deutsche Meister, der in 1:00,012 Minuten vor Willy Weinrich (TSV Breitenworbis/1:01,471) und dem Cottbuser Anton Höhne (1:01,561) gewann.