Hinze gewinnt erstmals Champions League im Bahnradsport

Die Cottbuserin verteidigte am Samstag beim vierten und letzten Renntag der neuen Serie im ausverkauften Olympia-Velodrom in London ihre Spitzenposition und sicherte sich 25 000 Euro Preisgeld. Hinze kam nach einem weiteren Sieg im Sprint auf 128 Punkte und verwies damit ihre Trainings- und Teamkollegin Lea Sophie Friedrich aus Cottbus (118) auf den zweiten Rang. Platz drei belegte Sprint-Olympiasiegerin Kelsey Mitchell aus Kanada (102).

Bei den Sprint-Männern sicherte sich Stefan Bötticher aus Chemnitz den zweiten Platz in der Gesamtwertung und 15 000 Euro Prämie. Der 29-Jährige siegte in London erneut im Keirin und kam auf 133 Punkte. Der Gesamtsieg ging überlegen an den Doppel-Olympiasieger und neunfachen Weltmeister Harrie Lavreysen aus den Niederlanden (147). Der Cottbuser Maximilian Levy belegte im letzten internationalen Wettbewerb seiner Karriere Platz 13 (44).

dpa | Stand: 05.12.2021, 07:08