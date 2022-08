Bundesliga Hertha-Präsidium berät über Gründung von Frauen-Team Stand: 13.08.2022 10:24 Uhr

Bei Hertha BSC läuft wieder die Diskussion über die Gründung eines Frauen-Teams.

"Ja, das stimmt. Dieses Thema steht in der nächsten Präsidiumssitzung Anfang September auf der Tagesordnung", sagte Präsident Kay Bernstein der "Bild"-Zeitung. Derzeit hat der Berliner Fußball-Bundesligist eine Kooperation mit dem 1. FFC Turbine Potsdam, die im kommenden Jahr enden könnte.

Alle anderen 17 Bundesligisten haben ein Frauen-Team. Lokalrivale 1. FC Union spielt mit seiner Auswahl in der Regionalliga Nordost. In Berlin hatte sich zudem unter dem Dach von Viktoria Berlin eine Initiative um Ex-Nationalspielerin Ariane Hingst gegründet, die den Club von der dritten Liga in die Frauen-Bundesliga führen will.