Bundesliga Hertha-Coach Schwarz: Einsatzgarantie für Lukebakio Stand: 12.04.2023 14:57 Uhr

Hertha BSC hat in der Offensive viele Alternativen. Gezündet hat noch kein Angreifer so richtig. An Dodi Lukebakio hält Trainer Sandro Schwarz im Keller-Kracher bei Schalke 04 auf jeden Fall fest.

Dodi Lukebakio hat von Hertha-Trainer Sandro Schwarz eine Einsatzgarantie für das Kellerduell in der Fußball-Bundesliga beim FC Schalke 04 bekommen.

"Dodi wird auf dem Platz stehen, wo er seine Geschwindigkeit einbringen kann", sagte der Coach der Berliner vor dem wegweisenden Duell im Abstiegskampf am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) in Gelsenkirchen. Gleichzeitig nahm Schwarz den 25 Jahre alten Belgier nach vier Spielen ohne Torerfolg auch in Schutz. "Es wird nicht Dodi alleine entscheiden", sagte der 44-Jährige am Mittwoch zur Ausgangslage im zuletzt kritisierten Berliner Sturm.

Mit 31 Treffern - zehn davon von Lukebakio - haben die Berliner den drittschwächsten Angriff in der Bundesliga. Nur der VfL Bochum (30 Tore) und Schalke (21) trafen noch seltener. Schwarz hat in der Offensive immerhin eine große personelle Auswahl. Neben Lukebakio bieten sich noch Jessic Ngankam (3 Tore), Wilfried Kanga (2), Florian Niederlechner (0) und auch wieder der lange angeschlagene Stevan Jovetic (2) als Optionen an. Nachwuchsmann Derry Scherhant (1) ist eine weitere Alternative. Insgesamt müsse man "mehr Torgefahr ausstrahlen", forderte Schwarz.

Vor dem 28. Spieltag liegt die Hertha einen Punkt vor Schlusslicht Schalke auf dem vorletzten Platz. Bei einer Niederlage würden die Berliner auf Rang 18 abrutschen. Mit einem Sieg könnte der Kontakt zu den Nicht-Abstiegsplätzen wieder hergestellt werden.

"In dem Spiel liegt eine riesige Chance. Wir brauchen die Stabilität und Geradlinigkeit auf dem Platz, um gegen die Mannorientierung des Gegners Räume zu finden. Wir müssen körperlich dagegenhalten und die fußballerische Qualität einbringen", forderte Schwarz. Einen Vorteil sieht der Hertha-Trainer in den Erfahrungen seines Teams im erfolgreich absolvierten Abstiegskampf der vergangenen Jahre. "Dass der eine oder andere Spieler schon mal dort gespielt hat, kann ein Vorteil sein", sagte Schwarz.