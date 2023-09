Spanien-Rundfahrt Herrada gewinnt Bergankunft - Kuss weiter bei Vuelta vorn Stand: 06.09.2023 18:04 Uhr

Bei der Vuelta belauern sich die Favoriten auf den Gesamtsieg. Der Sieh bei der Bergankunft nach La Laguna Negra de Vinuesa geht an einen Spanier.

Radprofi Remco Evenepoel hat den erneuten Sprung an die Spitze der Gesamtwertung bei der 78. Vuelta verpasst. Nach der steilen Fahrt auf etwa 1700 Meter nach La Laguna Negra de Vinuesa, die der 23-Jährige als 28. beendete, verteidigte der US-Amerikaner Sepp Kuss seine Führung vor dem Belgier.

Der Abstand zwischen den beiden Fahrern bleibt bei 1:09 Minuten. Nach den 163,2 Kilometern auf der elften Etappe siegte der Spanier Jesus Herrada bei der Bergankunft vor dem Franzosen Romain Gregoire und dem Dänen Andreas Kron.

Nach drei Etappen von Evenepoel im Roten Trikot hatte der Kletterspezialist die Führung an Tag sechs der Vuelta wieder abgeben müssen. Dabei verlor er kräftig Zeit auf die Spitze. Am Mittwoch kamen Kuss und Evenepoel kurz nacheinander im Ziel an. Kein deutscher Fahrer kam unter die Top Ten.

Auf den 151 Kilometern zwischen Olvega und Zaragoza erwartet die Fahrer am Donnerstag eine Strecke mit zwei kleineren Anstiegen und führt wohl zu einem Massensprint im Zielbereich. Die Spanien-Rundfahrt endet am 17. September in Madrid.