HeRoMaRinE holt Gruppensieg bei Starcraft 2 WardiTV Spring

Dem Spieler von Mousesports fehlte nur eine Map für die weiße Weste in der Gruppenhase. Im deutschen Duell scheiterte er knapp (1:2) an Tobias "ShoWTimE" Sieber. Der Protoss-Spieler von Team BIG landete auf Platz drei der Gruppe (7-2). In der K.o.-Runde treffen die qualifizierten Europäer auf die sechs besten Spieler der Korea-Gruppe.

HeRoMaRinE tritt in der ersten Runde der Upper Bracket gegen den koreanischen Protoss-Spieler Zest an. ShoWTimE muss sich durch die Lower Bracket der Playoffs kämpfen und kann sich damit keine Niederlage erlauben. In der ersten Runde trifft er im Protoss-gegen-Protoss auf Park "Zoun" Han-sol.

dpa | Stand: 30.04.2021, 11:11